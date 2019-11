Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallgeschehen im Rahmen des verlängerten Wochenendes 31.10.2019-03.11.2019

Bendorf (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf insgesamt 9 Verkehrsunfälle. Hierbei blieb es in 13 Fällen lediglich bei Sachschaden. In zwei Fällen kam es dabei zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. In einem Fall wurde eine Person leicht verletzt.

Am 01.11.2019 gegen 17.35 Uhr kam es in Bendorf, Stromberger Weg, zu einem Auffahrunfall. Hierbei musste eine 54-jährige aus Keltern (Baden-Württemberg) vor einem Fußgängerüberweg abbremsen. Der nachfolgende 23-jährige Bendorfer bemerkte dies zu spät und fuhr von hinten auf das Fahrzeug der Frau aus Keltern auf. Diese wurde dabei im Bereich des Nackens/ Hinterkopfes leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Durch eine 19-jährige aus Koblenz wurde ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet, welcher sich im Zeitraum von Donnerstag 18.30 Uhr bis Freitag 10.55 Uhr ereignet haben soll. Hierbei habe diese das Fahrzeug zum benannten Zeitraum im Schwalbenweg in Vallendar am Straßenrand abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Kotflügel hinten links fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Daher werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich unter der Rufnummer 02622/9402-0 mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

In zwei Fällen kam es zu Verkehrsunfällen auf der L 308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen, bei welchen es jeweils zu nicht unerheblichen Sachschäden kam. Am Samstagabend gegen kurz nach 20 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Hartenfels mit seinem PKW die L 308 in Fahrtrichtung Höhr-Grenzhausen und kam von der Fahrbahn ab. Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr befuhr eine 25-jährige aus Höhr-Grenzhausen die L 308 in entgegengesetzte Richtung und kam im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab. Es entstand jeweils nicht unerheblicher Sachschaden an den allein am Unfall beteiligten Fahrzeugen, welche durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Glücklicherweise wurde in beiden Fällen niemand verletzt. Als Unfallursache ist eine unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der rutschig-nassen Fahrbahn anzunehmen.

