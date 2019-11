Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Do., 31.10.2019 - Fr., 01.11.2019/12:15 Uhr

Andernach (ots)

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Andernach: Am Donnerstagmorgen, wurde in der Frankenstraße, ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann befand sich noch in der Fahrschule, um die Fahrerlaubnis zu erlangen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet. Bei Zusammenstoß leicht verletzt Mülheim-Kärlich: Am Donnerstagmorgen kam es an der Einmündung Weißenthurmer Straße/K 96, zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro beziffert. Motorradfahrerin verletzt Kretz: Am Donnerstagvormittag, stürzte eine 51-jährige Motorradfahrerin am Einmündungsbereich Hauptstraße/B 256. Die Fahrerin wurde bei dem Sturz verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Alkoholisiert Unfall verursacht Plaidt: Am frühen Freitagmorgen, kam es auf der L 117, zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Taxi. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 37-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt, dass er stark unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro beziffert. Nach Unfall geflüchtet Kettig: Im Zeitraum von Donnerstagabend, bis zum frühen Freitagmorgen, wurde in der Dobenstraße ein geparkter Pkw Ford beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

