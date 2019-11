Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf- Unfallflucht: Polizei Bendorf sucht Zeugen

Bendorf (ots)

Am 30.10.2019, in der Zeit von 16:40- 21:00 Uhr, wurde das Straßennamenschild der Concordiastraße an der Einmündung Poststraße / Concordiastraße in Bendorf umgefahren. Das Straßenschild wurde anschließend auf dem Gehweg an einer Hauswand abgelegt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Spuren wird von einem größerem Unfallfahrzeug ausgegangen. Zeugen die etwas zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

