Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht im Bereich 56179 Vallendar, Schulstraße3

Vallendar (ots)

Am 29.10.2019, kam es gegen 16:00 Uhr, an der o.g. Örtlichkeit zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein grauer Kleinwagen mit der Ortskennung NR für Neuwied und dem Zahlenfragment 8, einen geparkten dunklen Kombi. Bei der Unfallverursacherin dürfte es sich um eine Frau gehandelt haben. Der Parkplatz befindet sich an dem dortigen Kleiderladen des DRK.

Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben können sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf, unter der 02622-9402-0 oder per E-Mail pibendor@polizei.rlp.de, zu melden.

