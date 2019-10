Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 25.10.2019, 13:00 Uhr bis 27.10.2019, 13:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfallflucht - Im Zeitraum vom 25.10.19, 16:30 Uhr, bis 26.10.19, 11 Uhr, ereignete sich in der Friedlandstraße in Andernach ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein vor einer Garage geparkter Pkw VW Golf durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Spuren dürfte es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um einen Pkw in der Farbe himmelblau oder türkis handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Andernach (Tel.: 02632/921-0 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

