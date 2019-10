Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Venningen

Am 30.09.2019 gegen 07:30 Uhr kam es in Venningen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Zwei Pkw passierten im Begegnungsverkehr die Hauptstraße in Venningen, wobei der Fahrstreifen des Geschädigten durch parkende Fahrzeuge teilweise blockiert war. Der Verursacher ließ dem Geschädigten keine Chance, zwischen den Fahrzeuge anzuhalten. Der Geschädigte wich nach rechts in der Engstelle aus und touchierte dabei einen der geparkten Fahrzeuge. Der andere Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Auch wenn der Flüchtige bereits ermittelt wurde, werden Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (Tel: 06323-95550) in Verbindung zu setzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

