POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende

Polizeidirektion Koblenz

Pressebericht für das Wochenende

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Verletzen

Am frühen Sonntagmorgen, dem 27.10.2019, gegen 01.20 Uhr, ereignete sich in Lahnstein auf der B 260/Zufahrt B 42 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein PKW befuhr die B 260 von Bad Ems in Fahrtrichtung Lahnstein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Fahrzeugführer auf die B 42 in Fahrtrichtung Koblenz weiterfahren, befuhr aber die Fahrspur in Richtung Rüdesheim. Als der Fahrer den Fehler bemerkte, wollte er den Fahrstreifen noch wechseln. Dabei geriet der PKW auf die beginnende Schutzplanke, überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten sich aus eigener Kraft aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Vor Ort wurde dann bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Eine weitere ärztliche Versorgung der Beteiligten vor Ort war nicht erforderlich. Die Feuerwehr Lahnstein wurde wegen auslaufenden Betriebsstoffen verständigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sachbeschädigungen

Am Freitag, dem 25.10.2019, wurde gegen 05.50 Uhr der Polizeiinspektion Lahnstein eine Sachbeschädigung an einem Friseurgeschäft in Lahnstein in der Hochstraße in Höhe Salhofplatz gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass versucht wurde, die Schaufensterscheibe mittels eines Steines einzuwerfen, was allerdings nicht gelang. Täterhinweise liegen nicht vor, die Tatzeit dürfte im Lauf der Nacht gewesen sein.

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 25.10.2019 auf Samstag, 26.10.2019, wurde ein in der Hintermauergasse in Lahnstein parkender PKW zerkratzt. Der PKW, der am Freitag gegen 18.30 Uhr an der berufsbildenden Schule geparkt wurde, wurde an der Motorhaube und an der linken Seitenwand vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02621/9130.

