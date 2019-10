Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Weißenthurm (ots)

Weißenthurm - Der Fahrer eines Pkw Toyota befährt mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße in Weißenthurm von Andernach kommend in Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich. Bei einem Überholvorgang streift er zunächst den überholten Pkw. Als er erneut weitere Fahrzeuge überholt, wird der Platz aufgrund Gegenverkehr plötzlich eng. Trotz mehrerer Ausweichmanöver grundsätzlich unbeteiligter Fahrzeuge, touchiert der Toyota-Fahrer mehrere in Bewegung befindliche Fahrzeuge, die teilweise auf am Fahrbahnrand geparkte Pkw geschoben werden. Der Toyota des Unfallverursachers überschlägt sich in Folge der Kollisionen. Bei dem Unfall werden der Fahrer des Toyota schwer und weitere Beteiligte leicht verletzt. Insgesamt werden neun Pkw und ein Motorrad zum Teil erheblich beschädigt. Die Hauptstraße in Weißenthurm ist derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

