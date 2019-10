Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf- Pressebericht für das Wochenende der PI Bendorf, 18.10.2019- 20.10.2019

Bendorf (ots)

Am Wochenende kam es im Bereich der Polizei Bendorf zu insgesamt 12 Verkehrsunfällen, wobei es erfreulicherweise bei allen Unfällen bei Blechschäden blieb. Nicht so erfreulich war, dass sich vier Verursacher zunächst von der Unfallstelle entfernten, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Davon konnte drei relativ zeitnah ermittelt werden.

Bei einer weiteren Unfallflucht bitte die Polizei um Mithilfe:

Im Zeitraum vom 18.10.2019, 19:20 - 19:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Rewe Parkplatz in Vallendar einen geparkten PKW und flüchtet von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Mercedes Kombi.

Geldbörsendiebstahl 1.

Am 18.10.2019, gegen 11:30 Uhr, wurde einer Kundin des Kauflandes in Bendorf Bendorf der Geldbeutel entwendet. Hinweise zu den/dem Täter konnte sie nicht machen.

Geldbörsendiebstahl 2: Am 18.10.2019, gegen 19:52 Uhr, meldet eine Kundin des Aldi in Vallendar, dass man ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet habe, die am Einkaufswagen hing. Es handelte sich dabei um einen roten Lackledergeldbeutel mit Bargeld und den Papieren der Geschädigten. Auch gibt es bisher keine Hinweise auf den/die Täter.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass man seine Wertsachen und auch Jacken oder Taschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lässt.

Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten / Sachbeschädigung an geparkten PKW

Am 18.10.2019, wurde gegen 20:50 Uhr, eine Personenkontrolle auf einem Schulhof in der Engerser Straße in Bendorf durchgeführt. Hintergrund war, dass es dort zu Sachbeschädigungen und Müllverunreinigungen kam. Bei dieser Kontrolle beleidigte einer der Personen, hier ein 19-jähriger Bendorfer, einen Polizeibeamten. Ca. 30 min später viel der selbe 19- jährige auf, wie er im Bereich der Straßen An der Seilerbahn, Untere Vallendarer Straße an einem geparkten PKW die Seitenscheibe einschlug. Der BS flüchtet zunächst konnte jedoch durch die Beamten angetroffen werden. Aufgrund der Alkoholisierung und dem aggressiven Verhalten musste der 19- jährige die Nacht im pol. Gewahrsam verbringen. Hier beleidigte er nochmals einen Polizeibeamten. Zeugen die weitere Angaben zum Fall machen können oder Personen die ebenfalls eine Beschädigung an ihrem PKW feststellten, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

