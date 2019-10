Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Bendorf - Polizei bittet um Hinweise -

Bendorf (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2019 - 17:10.2019 kam es in Bendorf im Bereich der Straße An der Bleiche, Ecke In den tiefen Wiesen, zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf der Verursacher flüchtet. Es wurde ein geparkter blauer Citroen beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben, vermutlich um einen LKW. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder auf den Verursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. PI Bendorf 02622-94020, pibendorf@polizei.rlp.de.

