Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gleich doppeltes Pech für einen Pilzsammler

Bild-Infos

Download

Boppard (ots)

Ein Pilzsammler hatte am späten Sonntagnachmittag gleich doppeltes Pech. Zunächst wurde der Polizei in Boppard durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine rund 1,7 km lange Ölspur auf der K88 zwischen Perscheid und Wiebelsheim gemeldet. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnte der Verursacher im nahegelegenen Industriegebiet von Wiebelsheim mit seinem dort wegen starkem Ölverlust leigengebliebenen PKW festgestellt werden. Im Rahmen der Personalienfeststellung und Befragung hinsichtlich seines Fahrweges verstrickte sich der Fahrer in Widersprüche. Bei einer nun folgenden genaueren Nachschau im Fahrzeug kam eine große Menge an Pilzen zum Vorschein, welche unter einer Decke versteckt wurden. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Fahrzeug rund 19 kg Pilze befanden. Bei den Pilzen handelte es sich größtenteils um die besonders geschützte Art der Steinpilze. Laut Angaben des Sammlers sind diese ausschließlich für den Eigenverzehr und die nähere Verwandtschaft gesammelt worden. Die oben genannte Menge überschreitet deutlich die zulässige Freimenge wurde bis auf die zulässigen 2kg sichergestellt. Den fleißigen Sammler erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742-8090

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell