Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufgefahren

Bühl (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag in der Bühlertalstraße. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 17:30 Uhr dem Renault einer 48 Jahre alten Frau aufgefahren, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Skoda eines 53-Jährigen geschoben wurde. Die Frau trug hierbei leichte Blessuren davon. Der Mercedes des Unfallverursachers musste an den Abschlepphaken.

