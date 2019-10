Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Boppard 18.-20.10.2019

Boppard (ots)

Boppard

Am frühen Freitagabend wurde der Polizei Boppard ein auffälliger Fahrzeugführer gemeldet, welcher seinen PKW unter Alkoholeinfluss führen soll. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer tatsächlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Durch die Polizeistreife wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille festgestellt. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutprobe. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren und ein längerfristiges Fahrverbot.

Bereits am Freitagmittag wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen Pfalzfeld und Norath nahe der L214 ein E-Bike Damenrad der Marke "Victoria" aufgefunden. Der Verlierer wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Ebenfalls am Freitagmittag wurde ein Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, als dieser alleinbeteiligt auf der L214 zw. Laudert und Lingerhahn von der Straße abkam. Hierbei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 45000 Euro.

Bis auf kleinere Verkehrsunfälle und einige Ruhestörungen erlebte die Polizei in Boppard ein ruhiges Wochenende.

