Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 19.10.2019 ereignete sich um 19:35 Uhr ein Unfall in der Koblenzer Straße in Lahnstein. Ein 40-jähriger Koblenzer ist auf dem Heimweg auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und dort zunächst mit dem Bordstein und anschließend mit dem Fahrzeug einer 5-köpfigen Familie aus der Eifel kollidiert. Hierbei erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Die PKW mussten beide abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell