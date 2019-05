Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen; Norden - Einbruchversuch in Warenhaus

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec der Marke Gazelle ist am Sonntag in Norden entwendet worden. Das schwarz-rote Pedelec war zum Tatzeitpunkt zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in einem Fahrradständer an der Sportanlage an der Jahnstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbruchversuch in Warenhaus

Zu einem Einbruchversuch ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Norden gekommen. Unbekannte versuchten gegen 0:40 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einem Warenhaus an der Oderstraße zu verschaffen. Sie beschädigten dabei die Glasscheibe einer Tür. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens um weitere Hinweise unter Telefon 04931 9210.

