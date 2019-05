Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Lack zerkratzt; Wittmund - Fußgänger verletzt; Wittmund - Hund verendet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Lack zerkratzt

Ein silberner Opel Astra Kombi ist zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr in Wittmund beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte nach bisherigem Erkenntnisstand die Motorhaube des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Der Opel war zum Tatzeitpunkt an der Berliner Straße auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fußgänger verletzt

Ein 73 Jahre alter Mann aus Wittmund ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund leicht verletzt worden. Der Wittmunder überquerte zu Fuß gegen 16 Uhr die Knochenburgstraße und achtete dabei offenbar nicht auf den Verkehr. Ein 75 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Wittmund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam.

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Hund verendet

Auf der Anton-Onken-Straße in Wittmund ist bereits am Montag, 13.05.2019, ein Hund möglicherweise von einem Auto erfasst worden. Er lief am Vormittag von einem Grundstück an der Anton-Onken-Straße auf die Straße und wurde wenig später von seiner Halterin verendet am Straßenrand aufgefunden. Der Vorfall wurde offenbar von Passanten beobachtet. Zeugen, die Hinweise zu einem beteiligten Auto oder zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

