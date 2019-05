Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiegboldsbur - Scheibe einer Schule beschädigt; Ostgroßefehn - Zaun beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiegboldsbur - Scheibe einer Schule beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Glasscheibe einer Grundschule in Wiegboldsbur beschädigten. Die Täter warfen nach bisherigem Erkenntnisstand die Sicherheitsglasscheibe einer Außentür der Schule an der Ekelser Straße ein. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Ostgroßefehn - Zaun beschädigt

Unbekannte haben am Sonntagmorgen einen Zaun in Ostgroßefehn beschädigt. Zwischen 1 Uhr und 7:30 Uhr machten sich die Täter an einem weißen Kunststoffzaun zu schaffen, der zur Kanalstraße Nord als Grundstücksbegrenzung dient. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04943 3970.

