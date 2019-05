Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Autoscheibe beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Autoscheibe beschädigt

Ein weißer BMW M140i ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Großheide beschädigt worden. Ein Unbekannter zerstörte die Seitenscheibe des Autos, das auf einem Grundstück am Fenneweg abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 9:30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

