Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Tankstelle überfallen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Tankstelle überfallen

Ein Mann aus Aurich hat am Sonntagmorgen eine Tankstelle in Aurich überfallen. Der maskierte Mann betrat die Tankstelle an der Dornumer Straße am Sonntag gegen 8:10 Uhr. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Kassiererin das Bargeld aus der Kasse. Nachdem das Opfer eine geringe Menge an Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Täter fußläufig vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 20-jähriger Auricher kontrolliert und nach einer Auswertung der Videoaufnahmen der Tankstelle als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Bei dem Auricher wurden sowohl die Sturmhaube, das Messer als auch das Diebesgut aufgefunden. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.

