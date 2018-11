POL-AC: Diebstahl aus Kiosk

Alsdorf (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht die Scheibe zu einem Kiosk in der Luisenstraße eingeschlagen und Waren aus der Auslage entwendet. Eine Streife hatte die eingeschlagene Scheibe entdeckt und den Eigentümer informiert. Eine Fahndung nach den Tätern verlief in dieser Nacht ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum hatten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden.

