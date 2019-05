Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kennzeichen entwendet; Esens - Fahrräder aus Garage gestohlen; Westerholt - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kennzeichen entwendet

Unbekannte haben Sonntagnacht das Kennzeichen WTM IF 70 von einem Auto in Wittmund entwendet. Das Kennzeichen gehört zu einem Opel Corsa. Nach bisherigem Kenntnisstand rissen die Täter zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das vordere Kennzeichen mit Halterung ab. Der Opel Corsa war zum Tatzeitpunkt am Mühlenpfad in Wittmund abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Esens - Fahrräder aus Garage gestohlen

Unbekannte haben vergangene Woche aus einer Garage an der Straße Goldenort in Esens zwei verschlossene Fahrräder gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, Zutritt zu der Garage und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand ein schwarzes Herrenrad der Marke Pegasus und ein grün-schwarzes Herrenrad der Marke KTM. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Westerholt - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Sonntag eine Schaufensterscheibe in Westerholt eingeschlagen. Die Täter beschädigten gegen 15 Uhr die Scheibe eines Discounters an der Auricher Straße. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04975 8362.

