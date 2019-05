Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - 56-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt; Großefehn - Unfallflucht an Daalerweg; Georgsheil - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - 56-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße in Aurich ist es am Montag gegen 17:25 Uhr gekommen. Ein 80 Jahre alter Mann aus Ihlow fuhr mit seinem VW Tiguan auf dem Melkerweg und wollte nach links auf die Leerer Landstraße in Richtung Aurich einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen anderen VW Tiguan, dessen 56-jähriger Fahrer in Fahrtrichtung Leer unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Zusammenprall kam der 56 Jahre alte Mann aus Großefehn mit seinem Auto von der Straße ab. Er wurde leicht verletzt. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Großefehn - Unfallflucht an Daalerweg

Ein Audi C4 ist am vergangenen Wochenende am Daalerweg in Großefehn beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken am linken Radkasten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04943 3970.

Georgsheil - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein silberner VW Passat ist am Montag auf einem Parkplatz an der Norder Straße in Georgsheil beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 6:20 Uhr und 10:15 Uhr auf einem Mitfahrerparkplatz abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr vermutlich rückwärts gegen den geparkten VW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell