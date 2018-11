POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle DEL-Adelheide +++ Zehnjähriger Radfahrer verletzt +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein zehnjähriger Junge wurde am Mittwoch, 21. November 2018, 13:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Adelheider Straße leicht verletzt.

Er befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Adelheider Straße in falscher Richtung. An der Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide wurde ihm von einem Pkw die Vorfahrt genommen, der zuvor auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war und nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, wodurch der Junge zu Fall kam. Der männliche Fahrer des Pkws stieg nach dem Unfall aus, redete auf den Jungen ein, stellte das Rad zur Seite und setzte seine Fahrt fort.

Beim Auto soll es sich um einen dunklen Pkw, evtl. einen schwarzen Audi, gehandelt haben. Da sich hinter dem verursachenden Pkw noch mehrere Fahrzeuge befanden, die die Autobahn ebenfalls an der Anschlussstelle-Adelheide verlassen wollten, geht die Polizei davon aus, dass der Verkehrsunfall beobachtet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1397606).

