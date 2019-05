Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Radfahrerin gesucht; Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Hinte - Iveco am Sebensweg beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrerin gesucht

An der Ecke Hafenstraße / Windjammerkai sind am Dienstagmorgen zwei Radfahrerinnen auf Norderney zusammengestoßen. Eine 20 Jahre alte Frau aus Norderney fuhr gegen 9:45 Uhr die Hafenstraße entlang und stieß im Einmündungsbereich Windjammerkai mit einer anderen Radfahrerin zusammen. Die 20-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie tauschten keine Personalien aus. Die Polizei bittet die Radfahrerin, die an dem Unfall beteiligt war, und auch Zeugen sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer VW Up ist am Montag auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Zwischen 7:50 Uhr und 13:30 Uhr war der Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Pottbackerslohne abgestellt. Der Verursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Hinte - Iveco am Sebensweg beschädigt

Ein Iveco 50C ist am Montag in Hinte beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte das Fahrzeug am Sebensweg vermutlich beim Vorbeifahren. Der Iveco war zwischen 13 Uhr und 14 Uhr am Sebensweg am Straßenrand abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

