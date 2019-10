Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag 18.10.2019, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 20.10.2019, 13.00 Uhr

Diebstahl Mülheim-Kärlich, Industriegebiet; Im Zeitraum vom 28.08.19 bis 14.10.19 wurden aus einem möglicherweise unverschlossenen Lagerraum eines Garagenkomplexes in Mülheim-Kärlich mehrere hochwertige Werkzeuge der Marke HILTI entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Fahrraddiebstahl Andernach, Innenstadt; Am 18.10.19 fielen zwei Jugendliche in der Innenstadt auf, wie diese insgesamt drei Fahrräder, darunter zwei höherwertige Mountainbikes, vor sich herschoben. Die Jugendlichen machten zu der Herkunft der Fahrräder widersprüchliche und wenig glaubhafte Angaben. Ein Eigentumsnachweis konnte auch nachträglich nicht erbracht werden, so dass die Polizei derzeit von einem Diebstahl ausgeht. Die Fahrräder wurden präventiv sichergestellt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein orange/blaues Mountainbike der Marke GIANT TALON und einem schwarz/blauen Mountainbike CUBE LEVELLINE RACE 318.

Wurden Ihnen eines dieser Fahrräder, auf die die Beschreibung passt, entwendet?

Automatenaufbruch Nickenich, Auf dem Teich; Vermutlich in der Nacht vom 18.10.19 auf 19.10.19 wurde in der Straße Auf dem Teich in Nickenich ein Zigarettenautomat aufgebrochen und sämtliche Zigarettenpackungen entwendet. Hinweise auf einen Täter bestehen derzeit nicht.

Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht K88, Bassenheim; Am 20.10.19, gegen 14:15 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der K88 in Bassenheim gemeldet. Der Mitteiler fuhr von Mülheim-Kärlich in Richtung Bassenheim. In entgegengesetzter Richtung überholte ein weißer Mittelklasse-PKW, ungefähr auf Höhe der A61 Brücke, einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Weg für den Überholvorgang reichte nicht aus. Mitteiler wurde so gefährdet, dass dieser seinen PKW nach rechts in die Schutzplanke lenken musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unbeeindruckt weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Weder das Kennzeichen oder der Fahrzeugtyp von dem Überholer, noch von demjenigen, der überholt wurde, sind bekannt.

