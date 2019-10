Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand einer Lagerhalle mit PKW Boot und Wohnwagen

Kobern-Gondorf (ots)

Am 23.10.2019 gegen 16:40 Uhr wurde der Brand einer Scheune in Kobern-Gondorf gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Lagerhalle handelte in der sich mehrere PKW ein Boot und mehrere Wohnwagen befanden. Die Ursache des Brandes steht nicht fest. Die Feuerwehr der VG Rhein-Mosel war mit etwa 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die L 117 ist nach wie vor gesperrt,, weil die Feuerwehr das Wasser über Hydranten und Schläuche zur Brandort bringen muss. Der Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Verletzt wurde zur Glück niemand.

