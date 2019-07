Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trunkenheitsfahrt in Güls

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 12.07.2019, gegen 19:55 Uhr, fiel einem aufmerksamen Zeugen der Fahrer eines Pkw auf der B416 in Güls auf. Der Pkw wurde in Richtung Winningen so unsicher geführt, dass der Mann seinen Beifahrer die 110 anrufen ließ. Sie folgten dem auffälligen Fahrzeug, bis dieses an einem örtlichen Weingut anhielt. Dorthin lotsten sie die Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 2, die beim Fahrer des verdächtigen Pkw eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille feststellten. Dem 56-Jährigen Fahrer des Pkw wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und sein Pkw musste verschlossen am Anhalteort bleiben. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

