Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vollbrand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Nieder Kostenz

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Per Notruf wurde der PI Simmern am 25.10.2019 gegen 02:45 Uhr der Vollbrand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus gemeldet. Der Hausbesitzer und weitere Zeugen gaben an, dass zunächst feuerwerksartige Explosionen aus dem Bereich der Scheune wahrzunehmen gewesen seien. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei- und der Feuerwehrkräfte, griffen die Flammen bereits von der Scheune ausgehend auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Der Brand konnte durch die eingesetzten Wehren der VG Kirchberg und der VG Simmern nach ca. 1 Stunde gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Scheune brannte komplett aus, am angrenzenden Wohnhaus entstand ebenfalls hoher Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt; die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

