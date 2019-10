Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung von Freitag, 25.10.19, 07:00 h bis Sonntag, 27.10.19, 07:00 Uhr

Simmern/Hunsrück (ots)

Wochenendpressebericht der PI Simmern von Freitag 25.10.19, 07:00 Uhr bis Sonntag 27.10. 19, 07:00 Uhr

Verkehrsunfalllage : Im o. g. Zeitraum ereigneten sich insgesamt 20 Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Simmern. In 5 Fällen kam es dabei zu Zusammenstoß mit Wild. Bei sechs Unfällen kam es lediglich zum Sachschaden. Sieben Mal wurden Unfälle gemeldet, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Ermittlungen hierzu laufen. Bei zwei Verkehrsunfällen waren Roller beteiligt, welche jeweils selbstverschuldet den Unfall verursacht haben. Zum Ersten handelt es sich um einen Auffahrunfall, zum Zweiten kam ein anderer Rollerfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Beide Rollerfahrer wurden leicht verletzt und im Krankenhaus versorgt.

Kriminalitätslage : Im o. g. Zeitraum kam es zu mehreren Straftaten verschiedenster Art. Es handelt sich hierbei unter anderem um einen Einbruchsdiebstahl. Durch unbekannten/e Täter wurde ein Fenster von einem lokalen Möbelhaus versucht aufzuhebeln bzw. wurde eingeschlagen. Vermutlich durch die Alarmauslösung wurden der/die Täter gestört. Ob und im welchem Umfang das Möbelhaus betreten wurde ist derzeit nicht bekannt. Weiterhin wurde offensichtlich auch nichts entwendet. Die Ermittlung dauern an. Weiterhin kam es zu mehreren Internet-, bzw. Tankbetrügen, einigen Diebstählen, Hausfriedensbruch und einer Körperverletzung. Hierbei gerieten 2 Streithähne auf einer Kirmes aneinander, welche beide ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatten. Ernsthafte Verletzungen trug jedoch keiner der beiden davon. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden 2 Fahrzeugführer auffällig da sie den erlaubten Grenzwert bzgl. des Genusses alkoholischer Getränke überschritten hatten. Die Führerscheine wurden sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Sonstiges : Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es am Freitagmorgen um kurz vor 07:00 Uhr auf der B 421 zwischen Kirchberg und der Abfahrt nach Reckershausen. Hier wollte ein Omnibus in einem Feldweg wenden. Hierbei fuhr er sich dermaßen fest, dass er mit dem Unterbogen aufsetzte und die Antriebsachse frei hing. Durch den querstehenden Bus war die gesamte B 421 voll gesperrt. Der Verkehr staute sich entsprechend zurück. Auch die B 50 im Abfahrtsbereich Kirchberg war davon tangiert. Die informierte Halterfirma kümmerte sich in Eigenregie um einen Bergungsdienst, welcher den Bus nach ca. 1,5 Stunden wieder freigeschleppt hatte. Die Sperrung war somit aufgehoben und der Rückstau floss ab.

