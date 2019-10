Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf: Pressebericht der Polizei Bendorf für das Wochenende 25.10.2019- 27.10.2019

Bendorf (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 26.10.2019, gegen 12:30 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizei Bendorf im Kreisverkehr Ringstraße / Engerser Straße in Bendorf, dass dort ein Verkehrszeichen umgefahren wurde. Nach der Spurenlage dürfte es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug (vermutlich LKW) gehandelt habe. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In der Nacht vom 24.10.- 25.10.2019 wurde im der Straße "In der Au" in Urbar ein schwarzer Opel Kombi beschädigt. Hinweise zu den Tätern bestehen zurzeit nicht. Zeugen die etwas verdächtiges bemerkt haben werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz I

Am 25.10.2019, gegen 20:00 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizei Bendorf ein 31-jähriger Neuwieder in Bendorf einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde durch die Beamten starker Geruch von Marihuana festgestellt. Bei der genaueren Überprüfung konnte ein kleines Einmachglas mit Marihuana bei der Person fest- und sichergestellt werden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz II

Am 25.10.2019, gegen 23:00 Uhr wurde, ebenfalls bei einer Kontrolle, im Bereich Bendorf, bei einem 32-jährigen Bendorfer eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz III

Am 26.10.2019 gegen 02:30 Uhr wurden die Beamten auf eine Ruhestörung in Bendorf aufmerksam gemacht. Es soll sich um eine Gruppe von mehreren Jugendlichen handeln. Diese Gruppe konnten angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Kontrollmaßnahmen konnte in der Nähe der Jugendlichen ebenfalls eine geringe Menge an Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden.

Fahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz, dafür aber mit falschem Kennzeichen

Am 26.10.2019, gegen 13:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger aus der Verbandsgemeinde Dierdorf mit seinem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Kontrolle von Seiten des Fahrers damit begann, dass dieser angab keine Fahrerlaubnis vorzeigen zu können, da er keine hat, wurde gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Roller keine Haftpflichtversicherung mehr hatte dafür aber ein falsches Versicherungskennzeichen am Roller angebracht war. Da der 28-jährige schon mehrfach in diese Hinsicht aufgefallen ist, wurde der Roller sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

