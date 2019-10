Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Auseinandersetzung in Gaststätte

Calw (ots)

Am späten Montagabend kam es in einer Gaststätte in Calw-Heumaden offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person leicht verletzt wurde.

Nach den Angaben des 32 Jahre alten Geschädigten befand er sich kurz nach 22 Uhr mit einem Bekannten in einer Gaststätte in der Rühlinstraße, als sie beide plötzlich von mehreren Personen körperlich angegangen und mehrfach geschlagen und getreten wurden. Die beiden konnten schließlich aus der Gaststätte flüchten und verständigten kurz darauf die Polizei.

Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Calw waren in der Gaststätte lediglich der Betreiber sowie eine weitere Person anzutreffen. Näheres konnte dort nicht in Erfahrung gebracht werden. Der alkoholisierte Geschädigte begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

