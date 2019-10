Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen in Winningen

Winningen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Winningen vier Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Drei der Fahrzeuge waren in der Bahnhofstraße, ein weiteres Fahrzeug am Friedhof abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass der Täter an den jeweiligen Fahrzeugen im Vorbeigehen den Außenspiegel abgetreten hat. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf ca. 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter der Telefonnummer 02605-9802-1523 oder per E-Mail an pwbrodenbach@polizei.rlp.de gebeten.

