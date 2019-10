Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Kupferkabel im Wert von ca. 25.000 Euro -Zeugen gesucht-

Polizei Simmern (ots)

Diebstahl von Kupferkabel aus der Baustelle des Umspannwerkes in Erbach: Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 24.10.2019 und dem 28.10.2019, wurden von der Baustelle des neuen Umspannwerkes in Erbach an der L224 mehrere hundert Meter Erdkabel (Kupferkabel) im Wert von ca. 25.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht wird auf ca. 5 Tonnen geschätzt, wonach auch ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein dürfte.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.

