Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Koblenz-Pfaffendorf Mehrere Fahrzeuge durch Kratzer im Lack beschädigt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in der Emser Straße in Koblenz Pfaffendorf acht PKW beschädigt. Alle Fahrzeuge waren am Rand geparkt und hatten bei der Anzeigenaufnahme tiefe Kratzer im Lack, die zum Teil über die gesamte Fahrzeuglänge gingen. Diese Kratzer haben teilweise eine Tiefe bis auf das Blech, was eine Reparatur kostenintensiv macht. Die Polizei Lahnstein bittet eventuelle Zeugen sich unter der 02621 9130 zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell