POL-GÖ: (502/2019) Müll brennt vor Wohnhaus in der Hann. Mündener Radbrunnenstraße - Hausbewohner bei Löscharbeiten leicht verletzt, Brandursache unklar

Hann. Münden, Radbrunnenstraße Freitag, 6. September 2019, gegen 05.05 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Vor einem Wohnhaus in der Hann. Mündener Radbrunnenstraße hat am frühen Freitagmorgen (06.09.19) gegen 05.05 Uhr ein Haufen Restmüll gebrannt. Die Flammen griffen schließlich auf die Holzverkleidung der Hausfassade über und beschädigten diese. Bei dem Versuch, das Feuer mit einem Gartenschlauch abzulöschen, zog sich ein 19 Jahre alter Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang noch keine Angaben vor. An der Brandstelle war die Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden im Einsatz.

