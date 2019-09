Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (500/2019) Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in Dransfeld - Polizei kann Täter vorläufig festnehmen

Göttingen (ots)

Dransfeld (Landkreis Göttingen), In der Dehne Dienstag, 03. September 2019, gegen 04.30 Uhr

DRANSFELD (mb) - Am frühen Dienstagmorgen (03.09.19) hat ein 22 Jahre alter Mann sein Unwesen in der Dransfelder Straße "In der Dehne" getrieben: Erst drang er in ein Friseurgeschäft ein und hat dann noch versucht, in ein benachbartes Restaurant einzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann bei seinem Vorhaben und alarmierte die Polizei, welche sich sogleich auf den Weg zum Tatort machte. Der Eindringling bemerkte jedoch den Zeugen und flüchtete, konnte aber aufgrund der Fluchtweg- und Personenbeschreibung nur wenig später von den Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige am Dienstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

