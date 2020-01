Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Bäckereifilialen in Zetel und Varel - Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen

Zetel und Varel (ots)

In der Nacht zum Freitag, 31.01.2020, kam es zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen in Zetel und Obenstrohe. Zunächst hatte in Zetel eine Zeugin gegen 23.30 Uhr eine offene Schiebetür an einer Filiale am Ohrbült festgestellt. Da noch mögliche Täter in dem Objekt vermutet wurden, umstellten zahlreiche von benachbarten Dienststellen zusammengezogene Funkstreifenwagen das Gebäude.

Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass sich niemand mehr in dem Gebäude befand und auch nichts entwendet worden ist.

Am frühen Freitagmorgen wurde dann in Obenstrohe durch eine Angestellte eine ebenfalls geöffnete Schiebetür an einer Filiale in der Wiefelsteder Straße festgestellt. Dort konnten die bislang unbekannten Täter Bargeld erlangen.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 22.00 Uhr bis Freitag 05.30 Uhr verdächtige Beobachtungen, wie z.B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Bäckereifilialen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

