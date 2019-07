POL-HL: OH_Bad Schwartau / Unfall mit Rollstuhlfahrerin - Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Lübeck

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (11.07.2019) kam es auf einer Fußgängerfurt im Bereich des Marktes in Bad Schwartau zu einem Zusammenstoß eines Elektro-Rollstuhles mit einem Pkw.

Eine 51-jährige Frau aus Ostholstein befuhr mit einem Elektro-Rollstuhl den Gehweg der Straße "Markt" und wollte diese an der dortigen Fußgängerfurt in Richtung Geibelstraße queren. Sie befand sich bereits auf der Fahrbahn, als sich ihr, ebenfalls aus Richtung Eutiner Straße kommend, von hinten ein Fahrzeug näherte, dessen Fahrzeugführer/in nach rechts in Richtung Lübecker Straße einbiegen wollte.

Es kam um 16.10 Uhr zum Zusammenstoß, bei dem sowohl das auf dem Schoß der Frau transportierte Paket als auch die Steuerungseinrichtung mit der Armlehne beschädigt wurden. Die Rollstuhlfahrerin wurde nicht verletzt.

Der Pkw wurde dann kurz zurückgesetzt und am Rollstuhl vorbei gelenkt, anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Lübecker Straße.

Zum Fahrzeug kann lediglich mitgeteilt werden, dass es sich um einen blauen Kleinwagen mit Ostholsteiner Kennzeichen gehandelt hat, auf dessen Heck zwei dünne, silberne Rallyestreifen zu erkennen waren.

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder etwas zu dem beschriebenen Fluchtfahrzeug mitteilen können, werden auf dem Polizeirevier Bad Schwartau (0451 - 220 750) entgegengenommen.

