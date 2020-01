Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in Jever - Wasserkocher geriet in Brand - keine Verletzten und kein Gebäudeschaden

Jever (ots)

Am Donnerstagmittag, 30.01.2020, wurden dem Rettungsdienst und der Polizei gegen 13:30 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Ahlers-Straße gemeldet.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass in der Wohnung einer älteren Bewohnerin ein Wasserkocher in Brand geraten war. Dieser war neben einer warmen Herdplatte abgestellt worden.

Durch den Brand wurde die Dunstabzugshaube der Küche beschädigt, verletzt wurde niemand, ein Gebäudeschaden war ebenfalls nicht entstanden.

Im Einsatz waren neben der Polizei mehrere Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Jever, sowie zwei Rettungswagenbesatzungen, die vorsorglich entsandt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell