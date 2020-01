Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht den Fahrzeugführer eines dunkelblauen Pkw Opel und Zeugen bzw. beeinträchtigte Fahrzeugführer

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei wurde eine Nötigung um Straßenverkehr angezeigt, die sich am Donnerstagmittag, 30.01.2020, in der Bismarckstraße ereignet haben soll.

Ein Fahrzeugführer war gegen 12:40 Uhr mit einem Pkw Opel auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Vor ihm fuhr ein dunkelblauer Pkw Opel.

Als er sich entschied, auf den linken der beiden Fahrstreifen zu wechseln und an dem Fahrzeug vorbeizufahren, war er zwischen dem Banter Weg und der Werftstraße. Bevor er an dem Opel vorbeifahren konnte, wechselte dieser ebenfalls die Spur und es kam in der Folge zu nonverbalen Beleidigungen.

Plötzlich soll der vor ihm fahrende Opelfahrer ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung bis zum Stillstand gemacht haben. Um einen Aufprall zu verhindern, musste der Anzeigeerstatter aufgrund dieses Fahrmanövers eine Notbremsung machen, ebenso mussten die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen. Nach einigen Sekunden setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Der Fahrzeugführer soll ca. 35-40 Jahre alt gewesen sein, graue kurze Haare und ein etwas runderes Gesicht gehabt haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet und bittet Zeugen, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls auf der Bismarckstraße unterwegs waren und ggfls. auch durch das Fahrverhalten beeinträchtigt wurden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

