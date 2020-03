Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Allensbach)Corsa hat Feuer im Motor 9.3.20, 11 Uhr

Allensbach (ots)

Auf der B33 an der Auffahrt Allensbach-Ost hat ein Opel Corsa am Montagmorgen Feuer gefangen. Die 49 Jahre alte Frau am Steuer des Kleinwagens bemerkte auf der Fahrt von Singen nach Konstanz ein merkwürdiges Motorengeräusch. Auf Höhe der Abfahrt Allensbach-Mitte quoll plötzlich Rauch aus dem Motorraum, weswegen sie das Fahrzeug einige Hundert Meter weiter auf dem Beschleunigungsstreifen abstellte. Weitere Autofahrer hatten den Brand im Motorraum ebenfalls bemerkt und versucht, diesen mit eigenen Feuerlöschern zu löschen. Die Feuerwehr Allensbach rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Brandstelle aus. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf des gesamte Fahrzeug verhindern. Vermutlich lag als Ursache ein Motordefekt vor. Das Auto hatte schon vorher eine Ölspur auf der B 33 hinterlassen. Die Frau und eine weitere Insassin kamen mit dem Schreck davon. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

