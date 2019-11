POL-SO: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest vom 03. November 2019

Kreispolizeibehörde Soest

Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest vom 03. November 2019

Kreis Soest (ots)

Erwitte - Alleinunfall - Fahrerin fährt gegen Baum

Am Samstagnachmittag (02.11.), gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Lippstädterin mit ihrem Pkw die Bruchstraße von LP-Bökenförde in Richtung Bad Westernkotten. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen plötzlich ins Schleudern. Die junge Frau aus Lippstadt verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Zur stationären Behandlung musste die verletzte Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 0 entgegen. (hn)

Erwitte - Brand eines Altpapiercontainers verursacht Gebäudeschaden an Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (02.11.), gegen 17.50 Uhr, einen Altpapiercontainer an dem Vereinsheim am Brookweg in Erwitte-Stirpe in Brand gesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge, verwendeten die Täter dabei offensichtlich Silvesterknaller, die sie anzündeten und in den gefüllten Papiercontainer warfen. Die Fassade des direkt angrenzenden Vereinsheimes wurde durch den Brand ebenfalls stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Aussagen der alarmierten Feuerwehr zufolge wird der entstandene Schaden auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Vorsorglich wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Soest hat in der Zwischenzeit die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit Personen in verdächtiger Weise im Umfeld des Vereinsheimes gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 0 oder jede andere Polizeidienststelle. (hn)

Soest - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Einbrecher konnte identifiziert werden

Am gestrigen Samstagabend (02.11.), gegen 21.40 Uhr, hatte ein inzwischen identifizierter Täter die Glasscheibe einer Haustür zu einem Mehrfamilienhaus an der Niederbergheimer Straße in Soest-Bergede mit einem Stein eingeschlagen. Auf diese Weise war er in die Erdgeschosswohnung gelangt, deren Bewohner zur Tatzeit nicht anwesend waren. Hier durchsuchte der Täter sämtliche Räume und Schränke und erbeutete schließlich einen Rucksack und ein LapTop.

Im Anschluss begab er sich in die Wohnung im Obergeschoss, wo er auf die 17-jährige Zeugin traf. Sichtlich überrascht hatte er bei Entdeckung die Wohnung fluchtartig verlassen und war zu Fuß mit der Beute in Richtung Deckmannstraße geflüchtet.

Als er wenig später beim Betreten seiner Wohnanschrift, der Asylunterkunft an der Straße "Auf der Alm" in Möhnesee, von dem Sicherheitspersonal an der Pforte angetroffen und überprüft wurde, konnte er keine glaubhafte Erklärung abgeben und keinen Eigentumsnachweis für das mitgeführte Diebesgutes beibringen. Die Beute wurde ihm vorsorglich abgenommen und im weiteren Verlauf - nach Klärung des Sachverhaltes - durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Bei dem identifizierten Täter handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Algerien. (hn)

