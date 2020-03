Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Feuerwehreinsatz bei einem Herstellungsbetrieb für medizinischer Instrumente

Tuttlingen-Möhringen (ots)

In eine Absauganlage gelangte Kühlflüssigkeit für die Metallverarbeitung hat am Montagabend bei einem Herstellungsbetrieb für medizinische Instrumente in der Alemannenstraße eine Brandmeldeanlage und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Während einem Produktionsvorgang mit einer Drehmaschine in einer Halle des Unternehmens wurde kurz vor 21.30 Uhr eingesetzte Kühlflüssigkeit von der Absaugvorrichtung im Bereich der Maschine angesaugt und löste so über einen Sensor die Brandmeldeanlage aus. Vorsorglich verließen daraufhin die anwesenden Mitarbeiter das Gebäude des Unternehmens. Zeitgleich rückte unter der Leitung von Klaus Vorwalder die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen mit vier Fahrzeugen und 18 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es zu keinem Feuer beziehungsweise Brand gekommen war. In der Folge konnten die Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten und ihre Arbeit aufnehmen.

