Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Überfallen? Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Woher die Verletzungen eines 18-Jährigen stammen, der in den frühen Dienstagmorgenstunden von einer Zeitungsausträgerin in der Hirschbachstraße aufgefunden wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass der Heranwachsende anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Erkenntnissen nach fehlten dem jungen Mann zu diesem Zeitpunkt sein Mobiltelefon sowie ein geringer Bargeldbetrag. Die Beamten des Polizeipostens Bühlertal haben die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen. Mögliche Zeugen, die den zu Grunde liegenden Sachverhalt aufhellen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0722 72244 bei den Ermittlern.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell