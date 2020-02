Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rauchentwicklung

Bühl (ots)

Eine leicht verletzte Frau war die Folge einer starken Rauchentwicklung am Montagnachmittag in der Bühlertalstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Seniorin gegen 17.30 Uhr einen Porzellanteller in der Mikrowelle zu stark erhitzt. Aufgrund des hierbei entstandenen Qualms musste sie durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden während des Einsatzes der Feuerwehrmänner aus Bühl vorsorglich evakuiert.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell