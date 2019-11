Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an der Sportanlage Wirt ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

In der Zeit vom 26.10. bis 04.11.2019 kam es am "Cage-Soccer-Spielfeld" auf dem Gelände des Sportplatzes am Wirt in Diez zu einer Sachbeschädigung. Der dortige Kunstrasen wurde an verschiedenen Stellen mutwillig durch Feuerlegen beschädigt, sodass mehrere Lagen und eines der Tornetze beschädigt wurden. Zeugen der Tat werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Diez zu melden (Tel.: 06432/601-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell