Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen - Einbruch in Einfamilienhaus, hierbei Fund einer Indoor-Plantage

Katzenelnbogen (ots)

Am 04.11.2019 im Zeitraum von ca. 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es in Katzenelnbogen zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte/r Täter hebelten die rückwärtig gelegene Haustür eines Einfamilienhauses auf und gelangten auf diesem Wege ins das Haus. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten zwei Laptops. Bei der Anzeigenaufnahme des Einbruchs durch die Polizei, konnten die Beamten in einem Zimmer offen ausliegende Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien feststellen. Bei der nun anschließenden Durchsuchung, wurde in einem Schrank eine kleinere, in Betrieb befindliche Indoor-Plantage aufgefunden und sichergestellt. Zu beiden Fällen wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-211

pidiez(at)polizei.rlp.de

Künzler, Polizeikommissar



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell