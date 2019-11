POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Montabaur

Am 05.11.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Zufahrt "Webergasse" zum Parkplatz der Deichmann-Filiale in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine schwarzhaarige, weibliche PKW-Fahrerin im geschätzten Alter von 40-50 Jahren, befuhr mit ihrem schwarzen PKW die vorgenannte Zufahrt aus Richtung Parkplatz kommend, in Fahrtrichtung Webergasse. Dabei touchierte die PKW-Fahrerin eine Passantin, welche ihr auf ihrer rechten Fahrbahnseite zu Fuß entgegen kam, an der Hüfte. Daraufhin stürzte die Passantin verletzt in einen angrenzenden Zaun. Die PKW-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in St. Goarshausen unter 06771-93270 entgegen.

