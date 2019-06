Polizei Münster

POL-MS: A31 - PKW Überschlag nach Verkehrsunfall bei Kirchhellen-Nord

Kirchhellen/Münster (ots)

Gegen 08:30 Uhr stießen zwei PKW auf der BAB A31 in Höhe der Anschlussstelle Kirchhellen-Nord in Richtung Emden aus bislang noch ungeklärter Ursache zusammen. Hierbei überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Andere Verkehrsteilnehmer informierten Polizei und Rettungskräfte. Bei dem Unfall wurden nach bisherigen Feststellungen zwei Personen verletzt. Derzeit erfolgt die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme. Die Richtungsfahrbahn Emden ist gesperrt. Ebenfalls ist ein Auffahren auf die A31 an der Anschlussstelle Kirchhellen-Nord nicht möglich. In Fahrtrichtung Emden hat sich ein Stau im Bereich der Anschlussstelle Kirchhellen-Nord gebildet. Die Polizei beabsichtigt, den Verkehr nach der ersten Räumung an der Unfallstelle vorbeizuführen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Leitstelle

EPHK Lotz

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell