Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - ´Rechts vor Links´ missachtet

Lahr (ots)

Die Tatsache, dass eine 63 Jahre alte Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen die Vorfahrt eines 51-jährigen Ford-Fahrers missachtete, hat nun für beide Unfallbeteiligten unangenehme Folgen. Die Frau krachte nach ersten Ermittlungen kurz vor 8 Uhr in der Eisenbahnstraße in den Wagen des Mannes. Der Zeugenhinweis, dass dieser sich anschließend fußläufig vom Unfallort entfernte und anschließend im Beisein einer Frau zum Ort des Geschehens zurückkehrte, veranlasste die Beamten des Polizeireviers Lahr dazu, die Sache genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ob seine Angaben, nicht selbst am Steuer des Wagens gesessen zu haben, der Wahrheit entsprechen, werden die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Die Fahrradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell